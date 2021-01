84-Jähriger bei Unfall mit Elektromobil in Lotte tödlich verletzt

Ein 84-Jähriger ist bei einem Unfall mit seinem Elektromobil tödlich verletzt worden. (Symbolbild)

Friso Gentsch/dpa

Lotte. Ein 84-jähriger Mann ist bei einem Unfall mit seinem Elektroscooter in Lotte tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Das gab die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach ereignete sich der Unfall bereits am Dienstag, 19. Januar, gegen 7.50 Uhr. Der 84-Jährige aus Lotte war mit seinem dreirädrigen Fahrzeug auf der Cappelner Straße auf