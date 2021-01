So laufen die Anmeldungen für Klasse 5 an der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln

Statt eines Tags der offenen Tür bietet die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln aktuell eine telefonische Beratung an. (Archivbild)

Stefan Nieland

Lotte/Westerkappeln. Der für den 15. Januar geplante „Tag der offenen Tür“ der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln konnte aufgrund des Corona-Lockdowns nicht stattfinden. Stattdessen bietet die Schule die Möglichkeit, sich persönlich telefonisch beraten zu lassen.

Eine Terminvereinbarung ist möglich per E-Mail an kontakt@gesamtschule-lowe.de oder telefonisch im Sekretariat unter 05404 963720 (gegebenenfalls Anrufbeantworter). Die Schule wird sich dann mit den Interessierten in Verbindung se