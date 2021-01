Mitten durch Wersen, hier die Einmündung Poststraße in die Westerkappelner Straße, führt derzeit noch die Umleitungsstrecke für die Autobahn 1. Politik und Verwaltung streben nicht nur die Verlegung der Umleitung, sondern auch ein Tempolimit an, um mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer zu erreichen. (Archivbild)

Angelika Hitzke

Lotte. Im Dezember hatte die Lotter SPD-Ratsfraktion eine erweiterte Tempo-30-Zone für den Ortskern in Wersen gefordert und damit einen Antrag der Grünen aus dem Sommer weiterentwickelt. In der Sache sind sie sich da mit der CDU und der Gemeindeverwaltung einig: Alle wollen Verkehrsberuhigung. Doch so schnell geht das nicht. Warum? Wie ist der Stand der Dinge?

Die SPD hatte gefordert, die derzeit nur in Höhe des Schulzentrums an der Westerkappelner Straße geltende Tempo-30-Zone auszuweiten: auf die Westerkappener Straße bis zur Einmündung Halener Straße, auf die Atterstraße ab Einmündung Müh