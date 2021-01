Fröhlich soll der Online-Start der Wersener DRK-Jugendgruppe mit Antje Ziegler (links) und Maren Hoffeld werden. Sobald es erlaubt ist, will sich die Gruppe in den DRK-Räumen An der Bringenburg treffen.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Gibt es bald wieder eine aktive Jugend beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) Wersen-Büren? Zwei Rotkreuzlerinnen nehmen die Wiederbelebung in die Hände. Am ersten Februarwochenende soll das Jugend-Rotkreuz trotz und wegen Corona an den Start gehen. Was ist geplant?

Derzeit investieren die Wersener Rotkreuz-Sanitäterin Maren Hoffeld und ihre Mitstreiterin Anja Ziegler eine Menge Energie in den Start einer Jugend-Rotkreuz-Gruppe, wie es sie vor einigen Jahren schon einmal vorübergehend gegeben hat. Im V