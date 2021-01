Eltern in Lotte müssen im Januar keine Beiträge für Offenen Ganztag zahlen

Lotter Eltern müssen Januar 2021 keine OGS-Beiträge und keine Kita-Gebühren bezahlen. Das gilt unabhängig davon, ob sie eine Notbetreuung wie hier an der Grundschule Büren in Anspruch nehmen. (Archivbild)

Bea Varenau

Lotte. Eltern in Lotte müssen im Januar keine Elternbeiträge für die wegen der Pandemie geschlossenen Offenen Ganztagsschulen (OGS) in der Gemeinde zahlen. Zuvor hatte bereits der Kreistag in Steinfurt beschlossen, die Kita-Gebühren für den Lockdown-Monat Januar zu erlassen.

Bürgermeister Rainer Lammers bestätigte auf Anfrage, dass die Elternbeiträge für Januar per Dringlichkeitsentscheidung ausgesetzt würden. Sämtliche Ratsfraktionen, die er dazu angeschrieben habe, hätten sich am Mittwoch damit einverstanden