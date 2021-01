Mit 90 Jahren noch zu Hause: Hans Sommer überbrückt die Wartezeit bis zur Corona-Impfung mit einem guten Buch.

Ursula Holtgrewe

Lotte. Die bundesweiten Corona-Impfungen bei über 80-Jährigen in Seniorenheimen haben begonnen. Wer in diesem Alter noch zu Hause lebt und sich selbst versorgen kann, ist anschließend dran. Was aber müssen diese Menschen tun? Wir haben den 90 Jahre alten Hans Sommer gefragt, ob er schon weiß, wann, wie und wo er an seine Impfung kommt.

Hans Sommer aus Alt-Lotte gehört zur Gruppe der selbstständig lebenden Senioren über 80 Jahren. Der 90-Jährige ist zufrieden, noch seinen eigenen Haushalt führen zu können: „Ich bin gottseidank noch mobil, kann mich selbst versorgen und hab