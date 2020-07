Mächtig Geld verdienen musste, wer in der Statistik von IT.NRW auftaucht.

Bundesbank/dpa

Tecklenburger Land. In der Rangliste der 396 Kommunen in Nordrhein-Westfalen ist es ein tiefer Sturz für die Stadt Lengerich – was das Ranking bei den Einkommensmillionären betrifft. Nach Rang 65 landesweit im Jahr 2015 ist es im Jahr darauf nur noch Platz 110.