Lotte . Ein Oldtimer hat am Sonntagabend auf der A30 bei Lotte Feuer gefangen. Der Fahrer konnte auf dem Seitenstreifen halten und sich in Sicherheit bringen.

