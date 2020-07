Tecklenburger Land. Nach der langen Kulturpause freut sich Angelika Weide besonders, schon in den Sommerferien endlich wieder ein Kulturprogramm hochfahren zu können. „Viele Kunden haben sich sehr danach gesehnt und des Öfteren schon telefonisch nachgefragt, um ja nichts zu verpassen“, wird die Leiterin der VHS Lengerich in einer Presseinformation zitiert.

