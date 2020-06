Tecklenburger Land. Es war eine Abschlussfeier der anderen Art: Die Abiturientia des Graf-Adolf-Gymnasiums (GAG) erhielt am Donnerstag ihre Abschlusszeugnisse nicht wie sonst im bei diesem Wetter stickigen Kulturhaus, sondern auf der Freilichtbühne. Ein besonderer Rahmen für einen besonderen Jahrgang. Das bescheinigten alle Redner den jungen Frauen und Männern, die sich nun aufmachen in die berufliche Zukunft.

