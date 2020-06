Henning Wiemer (links), der erst in der Winterpause von der dritten Mannschaft der Sportfreunde Lotte in die U23 der Blau-Weißen aufgerückt ist, tritt in der neuen Saison in der Kreisliga A an (Archivbild).

Manfred Mrugalla

Lotte. Nach dem Saisonabbruch in den Kreisligen hat der Fußballkreis K31 Tecklenburg jetzt die Aufsteiger in die jeweiligen Spielklassen bekanntgegeben. In einer offiziellen Mitteilung an die Vereine heißt es, dass neben dem SC Velpe Süd auch die U23 der Sportfreunde Lotte in der kommenden Spielzeit in der Kreisliga A antreten darf.