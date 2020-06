Lotte. Ein Lastwagenfahrer ist am Montagmorgen auf der A1 bei Lotte mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und im Grünstreifen gelandet. Der 42 Jahre alte Fahrer gab an, kurz eingeschlafen zu sein.

