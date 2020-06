Nicole Dahlitz verlässt die Sportfreunde Lotte.

Lotte. Die Sportfreunde Lotte müssen im Nachwuchsbereich umdisponieren: Die engagierte Jugendtrainerin Nicole Dahlitz verlässt den Verein in diesem Sommer und schließt sich in der Nachbarschaft Blau-Weiss Hollage an.