Lotte. Der Ex-Profi Marko Tredup übernimmt für zunächst zwei Jahre die U19 der Sportfreunde Lotte. Damit geht der Verein seinen konsequenten Weg weiter, gut ausgebildete Trainer im Juniorenbereich zu verankern. Tredup, der mit der A-Lizenz ausgestattet ist, folgt auf Andy Steinmann, der als Co-Trainer neben Imke Wübbenhorst zur ersten Mannschaft aufgerückt ist.

