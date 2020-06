Notwehr oder gefährliche Körperverlezung? Das Tecklenburger Amtsgericht bewertete das Geschehen am Silvestertag 2018 als gefährlichen Angriff des Lotter Familienvaters auf seinen Nachbarn.

dpa/Peter Steffen

Lotte/Tecklenburg. Diesen Jahresabschluss hatten sich wohl alle Beteiligten anders vorgestellt: Eine blutende Platzwunde am Hinterkopf, ein gebrochener kleiner Finger und eine verwundete Hand – das war die unschöne Bilanz einer Auseinandersetzung um ein paar Böller, die sich am letzten Tag des Jahres 2018 in Büren ereignete.