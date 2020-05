Lotte. Der Lotter Rat und die Verwaltung sind sich einig: Eltern werden im Mai, wie auch schon im Monat April, von Beiträgen für die Kinderbetreuung auf Grund der Corona-Krise befreiet. Damit bestätigte der Rat einen schon am 5. Mai per Dringlichkeitsentscheidung gefassten Beschluss. Mit 15.000 Euro schlägt sich die Maßnahme im Haushalt nieder.

