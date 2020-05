Im Wersener Schulzentrum ist eine Nebenstelle der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln untergebracht. In deren Aula findet wegen der Corona-Abstandsregelungen die nächste Sitzung des Lotter Gemeinderates statt (Archivbild).

Thomas Niemeyer

Lotte. Das ist neu in Lotte: Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderates findet erstmals nicht im Sitzungssaal des Rathauses statt, sondern in der Aula der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln in Wersen, Am Herrengarten 20. Die Sitzung am Donnerstag, 28. Mai, beginnt um 18 Uhr.