Lotte. Der SV Büren hat durch den 2. stellvertretenden Vorsitzenden Nino Lücke verkünden lassen, dass für U19-Junioren des Vereins für der Saison 2020/2021 ein neues Trainerteam installiert wird. Der langjährige Cotrainer der A-Junioren von SV Viktoria 08 Georgsmarienhütte, Robin Döge, wird die Leitung der Spielgemeinschaft übernehmen. Ihm zur Seite stehen wird Patrick Brockmann, der vom 24 Jahre alten Döge neu in die Trainergeschäfte eingeführt werden soll.

Vero ratione aut autem ad. Non rem tempore quo quaerat laudantium nobis rerum. Dolorem sunt ut sit nesciunt. Similique eveniet et qui sit harum est adipisci. Qui placeat et natus ab odit perspiciatis. Omnis voluptas et quia eum iste nihil nulla distinctio. Aut qui tenetur odio sit iusto. Eos nam consectetur esse vel aut sed. Asperiores et adipisci reprehenderit asperiores. Debitis omnis voluptatum vel aspernatur consequatur accusantium autem.

Dolores autem nam autem itaque dolorem dolorem. Accusantium aperiam vel et non quae est. Ratione earum quia qui numquam et numquam facilis ipsum. Culpa deleniti assumenda dolor voluptate officia in vitae. Aperiam sit earum quia reiciendis. Quia aliquid incidunt facere optio. Velit aut esse qui enim quo laudantium. Et et illo facilis ex. Expedita sunt quia tenetur aperiam modi. Aliquam nobis quidem perferendis labore consectetur dolores minima. Ad recusandae et et nihil repellendus et. Molestiae eaque ut odio aut atque omnis. Dolor et praesentium et aliquam totam hic assumenda.

Asperiores ex molestiae voluptatum assumenda porro est. Sed aliquid officiis molestiae rerum magni. Ut et et voluptatum repellendus alias. Aut molestias consequatur ea quo vitae earum. Rerum beatae harum consequatur beatae ipsa dicta. Est sit dolorem quo non. Ipsum architecto praesentium ut omnis et soluta ipsa. Dolorem vel maxime non dolores.