Die Parkplätze an Ausflugszielen im Kreis Steinfurt werden abgesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Symbolfoto: dpa/Thomas Frey

Ibbenbüren. Das gute Wetter lockt viele Menschen trotz des Coronavirus an die frische Luft. Um Menschenansammlungen an gut besuchten Ausflugszielen zu vermeiden, sperrt der Kreis Steinfurt an diesen Orten nun alle Parkplätze. Das gilt auch für die Dörenther Klippen in Ibbenbüren.