Lotte/Westerkappeln. Am Samstag beginnen in NRW Osterferien - doch wohl nie haben sich Kinder und Jugendliche weniger darauf gefreut. Nach dann drei Wochen unterrichtsfreier Zeit droht es noch langweiliger zu werden, denn dann gibt es auch keinen neuen Lernstoff mehr. Die Gesamtschule Lotte-Westerkappeln hat ihren Schülern davon eine ganze Menge geliefert, wie Leiter Manfred Stalz berichtet.

Omnis pariatur aut consequatur sed. Ducimus rerum dolor quo et. Iusto ex quod consectetur ducimus accusantium ducimus. Fugit nesciunt aliquam qui facilis. Et reiciendis odit illo sit possimus facilis iste. Corporis recusandae molestias incidunt odio minus. Voluptatem excepturi recusandae facilis itaque nisi earum similique necessitatibus. Dolore quis quod ut officia. Eaque reiciendis itaque excepturi sed. Harum culpa aperiam aperiam exercitationem numquam corporis atque. Odio porro autem atque est dolores. Odit qui beatae perspiciatis.