Kommen die Teilnehmer nicht zu den Geräten, kommen die Geräte zum Teilnehmer: Die Sportfreunde Lotte verleihen ihre Geräte, bis die Halle wieder öffnet. Foto: Sportfreunde Lotte

Lotte. Mit einer neuen Idee möchten die Sportfreunde Lotte ihren Mitgliedern den Sport nach Hause bringen: An diesem Freitag und Samstag, 3. und 4. April, können sich Mitglieder jeweils zwischen 18 und 19 Uhr gegen eine kleine Kaution Sportgeräte in der Sportfreunde-Halle in der Jahnstraße ausleihen.