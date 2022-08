Personell wie räumlich sieht Leiter Manfred Stalz die Gesamtschule gut aufgestellt. Neu ist der Projektraum, zu dem die ehemalige Gemeindebücherei umgebaut worden ist. FOTO: Frank Klausmeyer up-down up-down „Aufbauphase“ abgeschlossen In diesem Schuljahr erstmals Abi-Zeugnisse an der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln Von Frank Klausmeyer | 26.08.2022, 06:26 Uhr

„Dieses Schuljahr wird ein ganz besonderes“, erklärt Manfred Stalz, Leiter der Gesamtschule Lotte-Westerkappeln. Warum? Die 2014 gegründete Schule hat die Aufbauphase abgeschlossen und ist mit jetzt neun Jahrgangsstufen an beiden Standorten vollzählig. Im nächsten Jahr werden erstmals in der Geschichte in Westerkappeln Abiturzeugnisse ausgegeben.