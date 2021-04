Wie hoch sind die Corona-Zahlen im Kreis Steinfurt?

Steinfurt. Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Steinfurt ist mit 91 im Vergleich zum Vortag leicht gestiegen. In Lotte gibt es derzeit 12 Infizierte, in Westerkappeln sind es 36. Alle Zahlen von Mittwoch, 8. April 2021.

