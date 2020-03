Seltener als sonst fährt künftig die Linie R11 des Regionalverkehrs Münsterland. Foto: RVM

Lotte/Westerkappeln. In Anlehnung an die Fahrplaneinschränkungen der Stadtwerke Osnabrück fahren die Busse der Linie R11 (Westerkappeln – Wersen – Büren – Osnabrück) ab Mittwoch, 18. März, in der Woche bis auf Weiteres nach dem Samstagsfahrplan.