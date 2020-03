Velpe bastelt weiter am Aufstieg CC-Editor öffnen

Jubel in Blau und Weiß: Leif-Marten Siekiera (rechts) lässt sich nach seinem Tor zum 1:0 gegen Eintracht Mettingen II von Henning Wiemer (Nr.12) feiern. Aljosha Drenkfort (links) freut sich mit. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte/Westerkappeln. In der Kreisliga B1 ist Tabellenführer SC Velpe Süd durch einen 4:2-Auswärtssieg beim TuS Recke II dem Aufstieg wieder ein Stück näher gekommen. Prekär bleibt die Lage für Schlusslicht SF Lotte III (0:7 gegen GW Steinbeck). In der Kreisliga B2 konnte die U23 der Sportfreunde Lotte das Verfolgerduell gegen Eintracht Mettingen II mit 3:0 für sich entscheiden. Die übrigen Partien der Teams aus dem Leserkreis in der Kreisliga A und B wurden wegen Unbespielbarkeit der Plätze abgesagt.