Tedcklenburger Land. Um die Ausbreitung der Amerikanischen Faulbrut zu verhindern, dürfen Imker im Kreis Steinfurt ihre Bienenstände ab sofort nur noch mit einer amtstierärztlichen Gesundheitsbescheinigung an andere Orte im Kreisgebiet bringen. Darauf weist jetzt das Kreisveterinäramt hin.

