Lotte/Westerkappeln. In der Kreisliga B1 hat Westfalia Westerkappeln gegen Arminia Ibbenbüren II einen 7:1-Kantersieg gefeiert. Das Derby zwischen Tabellenführer Velpe Süd und Schlusslicht Lotte III wurde wegen der schlechten Platzverhältnisse abgesagt. In der Kreisliga B2 hat Robert Borgelt mit der U23 der Sportfreunde Lotte den ersten Sieg unter seiner Regie gefeiert. Drei Punkte gab es auch für Eintracht Mettingen II, während der SV Büren II unterging.

