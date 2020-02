Warum es in der Kirchengemeinde Büren am Sonntag spannend wird CC-Editor öffnen

Am 1. März wird das Presbyterium der Bürener Friedenskirche im großen Gemeindesaal (links) für vier Jahre neu gewählt. Foto: Ursula Holtgrewe

Lotte. Die Westfälische Evangelische Landeskirche hat zu Presbyterwahlen am 1. März aufgerufen. In Lotte wird es lediglich in der Gemeinde der Bürener Friedenskirche spannend. Warum ist das so?