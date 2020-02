Lotte. Am Wochenende rollte der Ball in der A-Junioren-Bezirksliga und einem Nachholspiel der U19-Kreisliga A wieder. Dabei siegte Eintracht Mettingen gegen Arminia Ibbenbüren mit 1:0 und kletterte auf Tabellenplatz 2. Die Sportfreunde Lotte schlugen den Tabellenführer Warendorfer SU klar mit 4:2. Unrühmliche Szene: Ein Warendorfer Fan ließ sich zu einer rassistischen Äußerung gegen den Lotter Spieler Ibrahima Wally hinreißen.

