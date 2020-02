Das passt zusammen: Stefan Seiler (weißes Trikot) fühlt sich wohl beim SC Halen, für den er bereits 13 Tore erzielt hat. Foto: Rolf Grundke

Lotte. Am Wochenende endet die Winterpause der Kreisliga A im Tecklenburger Land. Was erwartet die örtlichen Mannschaften in der Restrunde?