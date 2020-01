Lotte. Der Kunstkreis Lotte feiert in diesem Jahr das 25-Jährige als eingetragener Verein. Geplant sind einige Aktionen bei der Jahresausstellung im Alt-Lotter Haus Hehwerth vom 27. bis 29. März - daher gab es einiges zu diskutieren beim Jahrestreffen im Gasthaus Knüppe.

