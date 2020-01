Stellvertretend für alle 144 Sportler zeigen diese geehrten Kinder voller Stolz ihre Urkunden. Foto: Erna Berg

Lotte. 151 Sportabzeichen wurden am Freitag in der Grundschule Wersen an Kinder, Jugendliche und Familien verliehen. In Kooperation mit dem SC Halen wird seit rund zehn Jahren erfolgreich das Sportabzeichen abgenommen.