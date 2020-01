Lotte. „Von Garten-Märchen zum Märchengarten“ – dieses Thema zog die Alt-Lotter Landfrauen in den Bann. Mit langjähriger Fachkunde räumte Angelika Laumann, Gärtnerin im Steinfurter Kreislehrgarten, mit vermeintlichen gärtnerischen Weisheiten auf. Und ging der Frage nach: Machen Möhren wirklich gute Augen?

