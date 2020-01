Raphael Palm, Trainer der U23 der Sportfreunde Lotte, und der Verein gehen am Saisonende getrennte Wege. Foto: Rolf Grundke

Lotte. Raphael Palm, Coach der U23 der Sportfreunde Lotte, verlässt den Verein am Ende der aktuellen Spielzeit auf eigenen Wunsch. Grund sind höhere Ziele des Trainers. Auch die Co-Trainer Alexander Meyer sen. und Friedel Meyer hören am Saisonende in Lotte auf.