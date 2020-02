In der Gemeinde Lotte führen Marie und Felix die Vornamen-Hitliste an CC-Editor öffnen

61 neu geborene Mädchen und 64 Jungen wurden 2019 im Lotter Standesamt angemeldet. Fast alle sind in den umliegenden Städten und Gemeinden zur Welt gekommen. Archivfoto: dpa/Patrick Pleul

Lotte. Wenn es nach der Bedeutung des beliebtesten Vornamen für die 2019 in Lotte angemeldeten neu geborenen Jungs geht, gibt es in der westfälischen Speckgürtel-Kommune Osnabrücks besonders viele glückliche Knaben: Felix führt die Hitliste an. Bei den Mädchennamen liegt Marie auf dem ersten Platz.