Mettingens Florian Lagemann (rechts) sieht sich einem Angriff seines Ibbenbürener Gegenspielers ausgesetzt. Foto: Manfred Mrugalla

Lotte/Ibbenbüren. Der SC Velpe Süd und Eintracht Mettingen sind in der Vorrunde 33. Hallenfußball-Festivals von Arminia Ibbenbüren gescheitert. Während für Mettingen am vergangenen Samstag in der Kreissporthalle Ibbenbüren erst im Viertelfinale das Aus kam, musste Velpe bereits nach der Gruppenphase die Segel streichen.