Jugendfeuerwehr und Betreuer sammeln Weihnachtsbäume in Lotte CC-Editor öffnen

Einer wirft, einer fängt, zwei packen und zwei genießen die tolle Stimmung. Niels Ortmann, Daniel Holt, Lea Fißbeck, Fabienne Kleinschmidt sowie Marc Teepe und Bastian Bartels. Foto: Erna Berg

Lotte. Vollmond, Dunkelheit, Frost. In Lotte schliefen die meisten Menschen noch, als in beiden Feuerwehrgerätehäusern die Vorbereitungen für die Tannenbaum-Sammelaktion begannen. Um 7.30 Uhr saßen Jugendfeuerwehrleute und Betreuer mehr oder weniger ausgeschlafen beim Frühstück, um anschließend gut gestärkt in den Tag zu starten.