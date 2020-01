Paar beschenkt Kindergarten in Wersen – aus einem besonderen Grund CC-Editor öffnen

Ab geht die Post auf den drei Bobbycars. Aber auch auf den kleinen Rädern können die Kinder schnell durch den Kinder-Garten flitzen. Foto: Erna Berg

Lotte. Kindergartenleiterin Christiane Hommel hat sich jüngst noch einmal auf eine gedankliche Reise durch die vielen spannenden Wochen im evangelischen Kindergarten in Wersen begeben. Dabei erinnerte sie sich an eine besonders schöne Geschichte. Eine Geschichte, in der es um Rührung, Glück und Dankbarkeit geht.