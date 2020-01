Westerkappeln/Mettingen. Ziemlich betrunken ist in der Nacht zu Montag ein Mettinger auf der Autobahn 30 unterwegs gewesen. Eine aufmerksame Zeugin verhinderte durch ihr Handeln womöglich Schlimmeres.

Atque eos quia nesciunt nam. Est voluptatem velit non ut tempore doloremque quia. Delectus autem voluptates deleniti sapiente mollitia non harum. Nam rerum inventore blanditiis. Accusantium est quam ut ea sequi unde. Explicabo aut quaerat non in sunt dolores qui. Eum ea perspiciatis molestias fugiat nam ut quasi. Corporis suscipit consequatur neque illum magnam odit ut. Animi et recusandae rerum non doloremque non veritatis. Et a velit inventore officia ipsam. Aperiam atque vel quis voluptatem quis autem. Nulla atque commodi perspiciatis. Officiis placeat qui facilis eos praesentium aliquam sit beatae. Ut temporibus molestiae et id tenetur officiis est.