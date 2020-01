Westerkappeln. Die erste Herrenfußballmannschaft von Westfalia Westerkappeln hat sich den diesjährigen Gemeindepokal gesichert. Im Finale am vergangenen Samstag in der Dreifachsporthalle Westerkappeln bezwang der Kreisliga-B-Ligist Ligakonkurrent SC Velpe Süd mit 5:1. Dritter wurden die alten Herren der Westfalia vor der der Velper.

