Lotte. Der SC Halen setzt weiter auf Kontinuität auf der Trainerposition. Der derzeitige Fünfte der Kreisliga A geht mit seinem Gespann Michael Beuke und Björn Jansson in die kommende Spielzeit, die im Sommer 2020 beginnt.

