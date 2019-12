Osnabrück . Neuerung für Haushalte in Lotte und Westerkappeln, die Erdgas beziehen: Zum Jahresbeginn übernimmt ein neuer Netzbetreiber die Versorgung.

Zum 1. Januar übernimmt die SWTE Netz GmbH & Co. KG, die Verantwortung für das Erdgasverteilnetz in Hörstel, Hopsten, Ibbenbüren, Lotte, Mettingen, Recke und Westerkappeln. Sie löst die bisherigen Netzbetreiber, die Westnetz GmbH und die SWO Netz GmbH, ab. Zum 1. Januar 2016 hatte die SWTE Netz die Konzession für den Betrieb des Erdgasnetzes und des Stromnetzes in der Region gewonnen und die Netze während einer Übergangsphase an die bisherigen Betreiber verpachtet. Zum 1. Januar 2020 endet die Pachtphase im Bereich Erdgas. Schon in zwölf Monaten steht die nächste große Änderung an. Zum Jahresbeginn 2021 übernimmt die SWTE Netz auch den Betrieb des Stromverteilnetzes in den sieben Kommunen der Stadtwerke Tecklenburg.

Laut SWTE leben 130.000 Menschen im Versorgungsgebiet. Etwa 21.000 Haushalte werden ab 2020 durch das Unternehmen mit Erdgas versorgt.

Umstellung auf H-Gas

Gleich im ersten Jahr als neuer Betreiber des Erdgasnetzes in der Region hat die SWTE Netz eine der größten Infrastrukturmaßnahmen dieser Tage zu bewältigen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. So erfolgt 2020 in der hiesigen Region die sogenannte Erdgasumstellung von L- auf H-Gas, die den gesamten Nordwesten Deutschlands betrifft. Im Rahmen des von der Bundesnetzagentur koordinierten Verfahrens erfolgt die Umstellung in den Stadtwerke-Kommunen am 29. September und 9. November 2020. Im Zuge der Erdgasumstellung müssen tausende von gasverbrauchenden Geräten erfasst und angepasst werden.