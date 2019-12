Ibbenbüren/Lotte/Westerkappeln. Der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land (WTL) hält die Gebühren für Trinkwasser 2020 stabil. Für Wasserkunden war das sicher das interessanteste Ergebnis der Verbandsversammlung im Ibbenbürener Ratssaal.

