Lotte. Es war ein wenig wie früher in der Vorweihnachtszeit, als sich Kinder im historischen Haus Hehwerth versonnen auf vorgelesene Märchen sowie munter und fröhlich dem Heiligen Abend entgegen sangen. Nur, dass viele Jahrzehnte später die Alt-Lotter Landfrauen zur Feier mit adventlichem Programm eingeladen hatten.

„Es ist die Zeit, in der man innehalten und zur Ruhe kommen sollte vorm Weihnachtsfest“, startete Ilse Lange, Sprecherin des Vorstandsteams, in einen unterhaltsamen Nachmittag. Vor den Besuchern standen Tüten mit selbst gebackenen Plätzchen: Adventszeit zum Heimtragen und zum Einverleiben. Dafür hatten sich einige Vorstandsmitglieder bienenfleißig stundenlang an Rührmaschine und Herd gestellt.

Auch weniger bekannte Märchen berühren die Zuhörer

Märchenerzählerin Rita Schimschak trug das Grimm'sche Märchen Frau Holle vor und auch weniger bekannte Erzählungen, wie die vom fast vergessenen Weihnachtsfest aus Nordeuropa und Das Waldkind aus Thüringen. Diese berührte besonders, weil deutlich wurde, wie spendabel, mitfühlend und hilfsbereit diejenigen sein können, die selbst keinen Wohlstand haben. Reichen märchenhaften Lohn erhielt auch diese Hauptperson.

Rita Schimschaks einfühlsame und auch lebhafte Erzählart zog die Zuhörer in den Bann. Das zeigten die teils versonnenen und dann wieder heiteren Mienen der aufmerksamen Zuhörer. „Es ist schön, dass wir auch hierzulande weniger bekannte Märchen hören“, anerkannte eine Besucherin die Auswahl der Erzählerin.

Später erinnerte Dana Huneke vom Vorstandsteam in Der kleine Wichtel daran, wie wertvoll es ist, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen – und zwar nicht nur quasi als Sondermeldung an Weihnachten.

Bernd Niehenke und die Alt-Lotter Adventssinger

Mit Bernd Niehenke, einem Drittel der Plattmakers aus Hasbergen, griff ein Bekannter in Lottes Guter Stube virtuos in die Gitarrensaiten und bediente behände die Quetschkommode. Ruhige und schwungvolle Lieder zu Advent und Weihnachten rundeten gemeinsam gesungen den Nachmittag ab.

Den Alt-Lotter Landfrauen war es einmal mehr gelungen, eine stimmungsvolle eher ruhige Rast in der turbulenten Vorweihnachtszeit auszurichten. Den Gästen gefiel es, denn sie schlüpften lächelnd in ihre Jacken und gingen teils Melodien summend nachhause