Lotte. In der Kreisliga A hat der SV Büren das Fußballjahr mit einem 4:0-Auswärtssieg bei Eintracht Mettingen beendet. Während sich die Mannen um Marcel Czichowski dadurch auf Rang drei vorgeschoben haben, herrscht bei der auf Tabellenplatz acht positionierten Eintracht Katerstimmung. Die Partie des SC Halen bei Falke Saerbeck wurde wegen der Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt.

Eintracht Mettingen - SV Büren 0:4 (0:2)

In der ersten Viertelstunde konnte die Eintracht mit den Gästen am vergangenen Freitagabend noch mithalten, ein Schuss von Bastian Richter verfehlte aber sein Ziel. Nach dem ersten Gegentor durch Marco Schneider nach knapp einer Viertelstunde hatten die Gastgeber den Bürenern dann allerdings kaum mehr etwas entgegenzusetzen. Schneider bekam den Ball, spielte sich beinahe mühelos durch den gegnerischen Strafraum und schloss gegen die Laufrichtung von Eintracht-Keeper Lars Rieskamp ab. Fortan war Büren deutlich überlegen.

Durch ihr konsequentes Pressing kam die Auswärtsmannschaft immer wieder zu schnellen Ballgewinnen. Das Spielgerät lief gut durch die eigenen Reihen, während die Eintracht eher zum reagieren gezwungen war. Auch der zweite Treffer in der 35. Minute geht auf das Konto von Schneider. Nach einem perfekt getimeten Freistoß von Eduardo war der Stürmer am ersten Pfosten mit dem Kopf zur Stelle.

Mit dem Zwei-Tor-Rückstand zur Halbzeit war Mettingen noch gut bedient. In der Pause haben sich die Gastgeber dann vorgenommen, mit Elan in den zweiten Abschnitt zu starten, doch es dauerte keine zwei Minuten bis zum nächsten Nackenschlag. Weil Mettingen die Kugel nicht wegbefördern konnte, landete sie bei Bürens Gabriel Moscardini Diniz, der aus 16 Metern aus zentraler Position das 3:0 für seine Farben erzielte. Damit war die Partie frühzeitig entschieden. Mettingen konzentrierte sich nun darauf, den Schaden in Grenzen zu halten und hatte auch ein wenig Glück, dass es lange bei diesem Zwischenstand blieb.

Erst in der 88. Minute setzte der Brasilianer Raphael mit einem Konter den Schlusspunkt zum auch in dieser Höhe verdienten 4:0-Auswärtssieg. Eintracht-Coach Tobias Stenzel blieb nicht viel mehr übrig, als dem Gegner und seinem Trainerkollegen Marcel Czichowksi ein Kompliment auszusprechen. "Marcel leistet in Büren sehr gute Arbeit und hat eine tolle und fußballerisch starke Mannschaft aufgebaut."