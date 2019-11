Lotte. Die vor zwei Jahren eröffnete provisorische Drei-Gruppen-Kita am Hohen Esch in Lotte muss um eine vierte Gruppe erweitert werden, weil sich der Neubau des auf fünf Gruppen ausgelegten Kindergartens bis 2021/22 verzögern wird. Der Ausschuss für Schulen, Sport, Soziales und Kultur gab einstimmig grünes Licht dafür, 86.000 Euro für die Verlängerung und Erweiterung der Übergangslösung einzuplanen.

