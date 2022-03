Ihre Mutter warnte immer vor Krieg - das hat die Lotter Künstlerin Klara Harhues geprägt. Aus Solidarität mit den Ukraine-Flüchtlingen hat sie deshalb Karten mit blau-gelben Osterhasen gedruckt und gezeichnet, die gegen eine Spende erworben werden können. FOTO: Ursula Holtgrewe Künstlerin aus Lotte fertigt blau-gelbe Karten 1945 floh ihre Mutter vor den Russen, nun will Klara Harhues Ukrainern helfen Von Ursula Holtgrewe | 24.03.2022, 07:24 Uhr

Ihre Familie rettete sich vor 77 Jahren in einer dramatischen Flucht aus Polen vor den Russen, heute druckt Künstlerin Klara Harhues aus Lotte aus Solidarität mit der Ukraine Osterhasen. Ein Blick in die Familiengeschichte – und was man daraus lernen kann.