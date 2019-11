Seit Anfang November bietet die Jugendfeuerwehr wieder Sammelscheine für die Tannenbaumaktion im Januar an. Jana Duhme, Brandon Wheeler und Julian Brüggemann begleiten Jan-Luca, Connor, Sverre und Kevin. Foto: Erna Berg

Lotte. Seit Anfang November sind die Mitglieder der Jugendfeuerwehr in der Gemeinde Lotte unterwegs und bieten Sammelscheine für die Weihnachtsbaumaktion an. Die Zettel werden auch im Rathaus und der Gärtnerei Schröer in Wersen angeboten.