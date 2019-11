Noch viel mehr große und kleine Helfer haben das Budendorf für den Wersener Weihnachtsmarkt aufgebaut. Foto: Erna Berg

Lotte. Traditionell lädt die Interessengemeinschaft (IG) Wersen am 1. Adventswochenende zum dreitägigen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Wersen ein. Am Samstag haben viele Helfer das Budendorf errichtet.