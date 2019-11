St. Margaretha Kirche Westerkappeln Foto: Katja Niemeyer

Westerkappeln. Um zu informieren und Fragen zu beantworten, lädt das Bistum Münster am Donnerstag, 21. November, um 20 Uhr in das Pfarrheim St. Margaretha, Friedensstraße 11, ein. Es geht um den Priester, der trotz Verurteilungen wegen sexuellen Missbrauchs weiterhin über Jahrzehnte in verschiedenen Bistümern gearbeitet hat, unter anderem in der St.-Margaretha-Gemeinde Westerkappeln/Lotte.